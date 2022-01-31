Джонсон скасував поїздку до Японії через складну ситуацію навколо України

Токіо та Лондон готували візит британського прем'єра в середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував запланований на лютий візит до Японії через напруження навколо України та його передбачувану участь у вечірці під час карантину. Про це повідомило в понеділок, 31 січня, японське видання Kyodo з посиланням на джерела в уряді Японії.

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Зазначається, що Токіо та Лондон готували візит британського прем'єра в середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, але джерела заявили, що уряд Великобританії скасував цей план.

Причиною такого рішення стала напружена ситуація навколо України та скандал через участь Джонсона у вечірці, яку проводили з порушенням карантинних правил.

Водночас генеральний секретар кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно заявив, що візит прем'єр-міністра Великобританії не готується.

"Японія надає великого значення своїм відносинам із Великобританією, яка є глобальним стратегічним партнером нашої країни, і сподівається зміцнити зв'язки за допомогою різних зусиль", — додав Мацуно.

Варто зазначити, що це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, прем'єр-міністр Великобританії наступного тижня відвідає Україну та проведе переговори телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним на тлі побоювань російського вторгнення.

Згідно з джерелами в британському уряді, Джонсон сповнений рішучості "прискорити дипломатичні зусилля" та "посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття" найближчими днями.

Раніше Фокус повідомляв, що Джонсон оцінив загрозу вторгнення РФ до України. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після наради з керівниками оборонних відомств заявив, що ситуація довкола загрози вторгнення РФ в Україну стає "все тривожнішою".

Також Британія закликала союзників робити більше для оборони України від Росії на тлі постачання військової допомоги Королівськими ВПС до Києва.