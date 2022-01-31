Джонсон отменил поездку в Японию из-за сложной ситуации вокруг Украины

Токио и Лондон готовили визит британского премьера в середине февраля для переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на февраль визит в Японию из-за растущей напряженности вокруг Украины и его предполагаемого участия в вечеринке во время карантина. Об этом сообщило в понедельник, 31 января, японское издание Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

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Отмечается, что Токио и Лондон готовили визит британского премьера в середине февраля для переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, но источники заявили, что правительство Великобритании отменило этот план.

Причиной такого решения стала напряженная ситуация вокруг вокруг Украины и скандал из-за участия Джонсона в вечеринке, которая проводилась с нарушением карантинных правил.

В то же время генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно заявил, что визит премьер-министра Великобритании не готовится.

"Япония придает большое значение своим отношениям с Великобританией, которая является глобальным стратегическим партнером нашей страны, и надеется укрепить связи с помощью различных усилий", — добавил Мацуно.

Стоит отметить, что это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента его вступления в должность в 2019 году.

Напомним, по информации западных СМИ, премьер-министр Великобритании на следующей неделе посетит Украину и проведет переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне опасений российского вторжения.

Согласно источникам в британском правительстве, Джонсон полон решимости "ускорить дипломатические усилия" и "усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития" в ближайшие дни.

Ранее Фокус сообщал, что Джонсон оценил угрозу вторжения РФ в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после совещания с руководителями оборонных ведомств заявил, что ситуация вокруг угрозы вторжения РФ в Украину становится "все более тревожной".

Также Британия призвала союзников делать больше для обороны Украины от России на фоне поставок военной помощи Королевскими ВВС в Киев.