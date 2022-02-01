НАТО на трьох: що чекати Україні від нового формату партнерства з Великобританією та Польщею

Тристоронній союз Лондон-Варшава-Київ може бути своєрідною компенсацією Україні за туманну перспективу будь-коли стати членом НАТО.

У вівторок, 1 лютого, у Києві "з'їзд" державних діячів. В Україну одночасно з візитом прилетіли прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

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Представники двох країн планують закріпити нову співпрацю з Україною у тристоронньому форматі. Якихось деталей поки що немає, але, за словами глави британського МЗС Ліз Трасс, його перспективи обговорювалися під час візиту Володимира Зеленського до Лондона у грудні 2021 року. Сам президент анонсував створення нового формату, виступаючи перед депутатами Верховної Ради.

Фокус попросив експертів пояснити, про який новий формат йдеться, і чого слід чекати Україні від тристоронньої співпраці.

Компенсація НАТО, "спроба знайти друзів, партнерів та допомогу"

"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Великою Британією, Польщею", — коротко заявив президент Зеленський 1 лютого на відкритті сьомої сесії Верховної Ради, не розкриваючи деталей.

Напередодні візиту прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Києва інформацію про створення нового формату коментував посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. У розмові з журналістами "BBC News Україна" він зазначав, що новий формат Україна-Польща-Великобританія — це "спроба знайти друзів, партнерів та допомогу" у критичний момент на тлі загрози, що нависає над Україною з боку Росії.

Подібну думку про новий формат висловлює експерт із питань зовнішньої політики Олександр Хара. У розмові з Фокусом він пояснює, що формат Лондон — Варшава — Київ може відіграти позитивну роль, щоб збалансувати негативний вплив інших європейських країн, які не хочуть вживати заходів, щоб зупинити Путіна.

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"На Європейському континенті ці дві країни... не хочу ображати Балтійські країни, але саме Великобританія та Польща більше за інших підтримують Україну. І розуміння загрози з боку Росії зближує нас і компенсує нерозуміння цієї загрози іншими європейцями, наприклад, німцями", — каже Фокусу Хара.

При цьому нова співпраця з Великою Британією та Польщею дасть можливість Україні реалізувати свій потенціал у різних ключових сферах.

"У Великобританії економічна галузь — одна з найрозвиненіших у Європі. А економічна структура Польщі схожа на нашу, тому новий формат був би корисною співпрацею", — розмірковує експерт.

За словами політолога Володимира Фесенка, невеликі регіональні формати — це особливість нинішньої зовнішньої політики України, яка закріплена МЗС. Такі формати діють давно. Наприклад, Люблінський трикутник — союз Литви, Польщі та України, створений для зміцнення взаємної військової, культурної, економічної та політичної співпраці та підтримки інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, а також особливих партнерських відносин з Туреччиною, які називаються "Квадрига".

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Цього разу, за словами Фесенка, йтиметься про активну військово-політичну співпрацю з Великобританією та Польщею.

"У нас тісні стосунки з Великобританією, вона надає нам серйозну технічну підтримку. Поляки також надають допомогу Україні у зміцненні обороноздатності".

Все це не передбачає, що за нас воюватимуть, але підтримають зброєю, навчать військових, обмінюватимуться розвідувальними даними.

Таким чином, ми можемо компенсувати пряме членство в НАТО розвитком багатосторонніх відносин з окремими країнами НАТО. Це важливо для України", — пояснює Фесенко.

Стратегічне партнерство у США під контролем

Незважаючи на всі переваги нового формату, експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров припускає, що він з'явився через непрості відносини Офісу президента і США на тлі військової загрози з боку Росії.

"Складається враження, що йдеться про ситуативний союз. У Києві спробували знайти альтернативну силу, щоб захиститися від Росії, і при цьому зберегти лояльність США", — зазначає Бузаров.

Новий формат із Великобританією та Польщею не завадить нашим партнерським відносинам із американцями. Експерти зазначають, що обидві країни чуйно ставляться до США та виступають як прихильники більшої присутності американців на Європейському континенті.

[ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський у Лондоні. "Якісь форми військової підтримки США можуть здійснювати через Велику Британію та Польщу", — експерт

"Ще з часів Другої світової війни та підписання Атлантичної хартії між Великою Британією та США між двома країнами встановлено особливе стратегічне партнерство, і Британія його дотримується", — говорить Хара.

За словами Фесенка, за президента Байдена спостерігається активна співпраця, зокрема у військовій сфері, між англо-саксонськими країнами. Зараз, окрім США та Великобританії, вона охоплює й інші країни — Канаду, Австралію. У регіоні Тихого океану це співробітництво має протистояти Китаю. У Європі — стримування російської агресії.

"Тісне регіональне партнерство з Великобританією та Польщею — стимул розвивати стратегічні відносини між Україною та США. Для американців це навіть зручно. Якісь форми військової підтримки України вони можуть здійснювати через Велику Британію та Польщу", — наголошує експерт.