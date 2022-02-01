НАТО на троих: что ждать Украине от нового формата партнерства с Великобританией и Польшей

Трехсторонний союз Лондон — Варшава — Киев может быть своеобразной компенсацией Украине за туманную перспективу когда-либо стать членом НАТО.

Во вторник, 1 февраля, в Киеве "съезд" государственных деятелей. В Украину одновременно с визитом прилетели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

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Представитили двух стран планируют закрепить новое сотрудничество с Украиной в трехстороннем формате. Каких-либо деталей пока нет, но, по словам главы британского МИД Лиз Трасс, его перспективы обсуждались во время визита Владимира Зеленского в Лондон в декабре 2021 года. А сам президент анонсировал создание нового формата, выступая перед депутатами Верховной Рады.

Фокус попросил экспертов объяснить, о каком новом формате идет речь, и чего следует ждать Украине от трехстороннего сотрудничества.

Компенсация НАТО, "попытка найти друзей, партнеров и помощь"

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", — коротко заявил президент Зеленский 1 февраля на открытии седьмой сессии Верховной Рады, не раскрывая деталей.

Накануне визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев информацию о создании нового формата комментировал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В разговоре с журналистами "BBC News Україна" он отмечал, что новый формат Украина-Польша-Великобритания — это "попытка найти друзей, партнеров и помощь" в критический момент на фоне нависающей угрозы над Украиной со стороны России.

Похожее мнение о новом формате высказывает эксперт по вопросам внешней политики Александр Хара. В разговоре с Фокусом он объясняет, что формат Лондон — Варшава — Киев может сыграть позитивную роль для того, чтобы сбалансировать негативное влияние других европейских стран, которые не хотят принимать меры, чтобы остановить Путина.

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"На Европейском континенте эти две страны… не хочу обижать Балтийские страны, но именно Великобритания и Польша больше других поддерживают Украину. И понимание угрозы со стороны Росии сближает нас и компенсирует непонимание этой угрозы другими европейцами, например, немцами", — говорит Фокусу Хара.

При этом новое сотрудничество с Великобританией и Польшей даст возможность Украине реализовать свой потенциал в разных ключевых сферах.

"У Великобритании экономическая отрасль — одна из самых развитых в Европе. А экономическая структура Польши похожа на нашу, поэтому новый формат был бы полезным сотрудничеством", — рассуждает эксперт.

По словам политолога Владимира Фесенко, небольшие региональные форматы — это особенность нынешней внешней политики Украины, которая закреплена МИД. Подобные форматы действуют давно. Например, Люблинский треугольник — союз Литвы, Польши и Украины, созданный для укрепления взаимного военного, культурного, экономического и политического сотрудничества и поддержки интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО, а также особые партнерские отношения с Турцией, которые называются "Квадрига".

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На этот раз, по словам Фесенко, речь будет идти об активном военно-политическом сотрудничестве с Великобританией и Польшей.

"У нас тесные отношения с Великобританией, она оказывает нам серьезную техническую поддержку. Поляки также оказывают помощь Украине в укреплении обороноспособности.

Все это не предполагает, что за нас будут воевать, но поддержат оружием, обучат военных, будут обмениваться разведывательными данными.

Таким образом мы можем компенсировать прямое членство в НАТО развитием многосторонних отношений с отдельными странами НАТО. Это важно для Украины", — объясняет Фесенко.

Стратегическое партнерство у США под контролем

Несмотря на все преимущества нового формата, эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров предполагает, что он появился по причине непростых отношений Офиса президента и США на фоне военной угрозы со стороны России.

"Складывается впечатление, что речь идет о ситуативном союзе. В Киеве совершили попытку найти альтернативную силу, чтобы защититься от России, и при этом сохранить лояльность США", — отмечает Бузаров.

Новый формат с Великобританией и Польшей не помешает нашим партнерским отношениям с американцами. Эксперты отмечают, что обе страны чутко относятся к США и выступают как сторонники большего присутствия американцев на Европейском континенте.

[ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Лондоне. "Какие-то формы военной поддержки США могут осуществлять через Великобританию и Польшу", — эксперт

"Еще со времен Второй мировой войны и подписания Атлантической хартии между Великобританией и США между двумя странами установлено особое стратегическое партнерство, и Британия его придерживается", — говорит Хара.

По словам Фесенко, при президенте Байдене наблюдается активное сотрудничество, в том числе в военной сфере, между англо-саксонскими странами. Сейчас, кроме США и Великобритании, оно охватывает и другие страны — Канаду, Австралию. В регионе Тихого океана это сотрудничество должно противостоять Китаю. В Европе — сдерживанию российской агрессии.

"Тесное региональное партнерство с Великобританией и Польшей — стимул развивать стратегические отношения между Украиной и США. Для американцев это даже удобно. Какие-то формы военной поддержки Украины они могут осуществлять через Великобританию и Польшу", — подчеркивает эксперт.