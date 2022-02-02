"Твердо стоим за украинский народ": Борис Джонсон записал ролик после визита в Киев (видео)

Политик предостерег главу Кремля Владимира Путина от вторжения в Украину, так как это может обернуться катастрофой.

Глава британского правительства Борис Джонсон записал ролик после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленский в Киеве. Видео появилось в Twitter политика.

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Он обратился к народу и рассказал, что Украина находится под сильной угрозой, так как у границ скопилось более ста тысяч российских военных. Они, по мнению Джонсона, могут в любой момент начать наступление на новые территории, как это было в 2014 году.

Также премьер Британии заявил, что из-за возможного вторжения в Украину его страна выделила 88 млн фунтов стерлингов на поддержку украинской экономики, а также отправила оборонительное летальное оружие.

Еще Британия и партнеры работают над мощным пакетом экономических санкций, которые введут против Москвы, как только "ботинок первого русского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины", сказал Джонсон.

Он также заявил, что дипломатия в данном случае имеет вес и это первый приоритет, над которым ведется работа.

"Но между тем мы твердо стоим за украинский народ, за независимость и территориальную целостность Украины", — резюмировал британский премьер.

Напомним, 1 февраля глава британского правительства Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с первыми лицами Украины.

Еще Фокус в своем материале сообщал, чего ждать Киеву от политического союза с Польшей и Британией.