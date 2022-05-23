"Ви не одні": Борис Джонсон написав зворушливий лист українським дітям (фото)

Британський прем'єр назвав маленьких українців справжнім прикладом для наслідування та висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон написав листа українським дітям, у якому назвав їх "найкращим прикладом для наслідування" та висловив упевненість у перемозі України в повномасштабній війні проти Росії. Фотографії свого послання глава британського уряду опублікував у своєму Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Джонсон, звертаючись до українських дітей, написав, що цього року, на відміну від минулих, вони не можуть насолодитися теплим і сонячним днем через повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки багато хто з них був змушений залишити свої будинки, сім'ю, друзів, домашніх улюбленців, іграшки "та все звичне життя в пошуках притулку на станціях метро, у далеких містах і навіть інших країнах".

"Я не уявляю, наскільки важким буде цей рік", — написав прем'єр Великобританії.

Водночас Джонсон закликав маленьких українців пишатися своєю країною, батьками, сім'ями, своїми солдатами, а найбільше пишатися собою.

"Багато хто з вас бачили або переживали речі, які не повинна бачити жодна дитина. Але щодня українські діти вчать нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу уявити кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих, ніж ви”, — написав глава британського уряду.

Також Джонсон закликав дітей із України пам'ятати, що вони не одні: "Ви можете бути розлучені з друзями з дому, але у вас є мільйони інших у всьому світі".

Британський прем'єр додав, що на знак підтримки на тлі війни в Сполученому Королівстві українські прапори вивішені на будинках, офісах, церквах, магазинах, дитячих майданчиках і навіть на його резиденції на Даунінг-стріт — там на вікнах також висять соняшники, намальовані українськими дітьми.

"Я, як і ваш президент, вірю, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що скоро ви зможете повернутися у свої будинки, школи, сім'ї. І що б не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великобританії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю назвати вас своїми друзями", — написав Джонсон.

У публікації британського прем'єра в Instagram лист також продубльовано українською мовою.

Нагадаємо, у квітні Джонсон оголосив про повернення в Київ посольства Великобританії, яке перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну тимчасово працювало у Львові.

Також ми писали про те, як британський прем'єр подякував працівникам "Укрзалізниці" за їхню роботу в умовах війни.