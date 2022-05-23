"Вы не одни": Борис Джонсон написал трогательное письмо украинским детям (фото)

Британский премьер назвал маленьких украинцев настоящим примером для подражания и выразил уверенность, что Украина победит в войне.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо украинским детям, в котором назвал их "лучшим примером для подражания" и выразил уверенность в победе Украины в полномасштабной войне против России. Фотографии своего послания глава британского правительства опубликовал в своем Instagram.

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Джонсон, обращаясь к украинским детям, написал, что в этом году, в отличие от прошлых, они не могут насладиться теплым и солнечным днем из-за полномасштабного вторжения в Украину, так как многие из них были вынуждены покинуть свои дома, семью, друзей, домашних любимцев, игрушки "и всю привычную жизнь, в поисках убежища на станциях метро, в далеких городах и даже других странах".

"Я не представляю, насколько тяжелым будет этот год", — написал премьер Великобритании.

В то же время Джонсон призвал маленьких украинцев гордиться своей страной, родителями, семьями, своими солдатами, "а больше всего гордиться собой".

"Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат нас, что означает быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые тяжелые времена. Я не могу представить лучшего примера для подражания для детей и взрослых, чем вы", — написал глава британского правительства.

Также Джонсон призвал детей из Украины помнить, что они не одни — "вы можете быть разлучены с друзьями дома, но у вас есть миллионы других по всему миру".

Британский премьер добавил, что в знак поддержки на фоне войны в Соединенном Королевстве украинские флаги вывешены на домах, офисах, церквях, магазинах, детских площадках и даже на его резиденции на Даунинг стрит — там на окнах также висят подсолнухи, нарисованные украинскими детьми.

"Я, как и ваш президент, верю, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что скоро вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это не продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью назвать вас своими друзьями", — написал Джонсон.

В публикации британского премьера в Instagram письмо также продублировано на украинском языке.

Напомним, в апреле Джонсон объявил о возвращении в Киев посольства Великобритании, которое перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину временно работало во Львове.

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