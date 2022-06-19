Джонсон запропонував Заходу план допомоги Україні із чотирьох пунктів: що він включає

На думку прем'єр-міністра Великобританії, світові треба готуватися до затяжної війни в Україні, оскільки Путін перейшов до "воєнної кампанії на виснаження". Лондон та країни-партнери мають забезпечити Києву необхідні стратегічні ресурси.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Заходу план підтримки України у затяжній війні, що складається із чотирьох пунктів. Про це він написав у своїй колонці для The Sunday Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

При цьому британський політик наголосив, що Кремль перейшов до "воєнної кампанії на виснаження".

"Нам треба готуватися до затяжної війни, тому що Путін перейшов до воєнної кампанії на виснаження, намагаючись все більше стерти українські сили", — прокоментував глава уряду Британії.

За його словами, Сполучене Королівство та країни-партнери мають забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, щоб "вона могла вистояти і зрештою здобути перемогу".

План Джонсона для підтримки України

Стратегія британського прем'єра складається із чотирьох конкретних пунктів:

Захід повинен забезпечити ЗСУ всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням військових. Зокрема Лондон має намір навчати близько 10 тис. українських військових протягом чотирьох місяців. За словами Джонсона, протягом останніх семи років британські інструктори підготували близько 22 тис. українських військовослужбовців. "Тепер нам треба рухатися швидше", — додав він. Партнери мають допомогти зберегти життєздатність української держави за рахунок фінансової допомоги. Уряду необхідно продовжувати платити населенню зарплату, керувати школами та розпочинати відновлення зруйнованої інфраструктури там, де це можливо. На все це потрібні кошти, які західні країни мають запланувати на довгі роки, упевнений прем'єр. Забезпечити сухопутні маршрути для українського експорту. Це обов'язковий пункт для збереження надходжень до української економіки. Великобританія разом із союзниками має розблокувати українські морські порти та допомогти вивезти 25 млн тонн пшениці та кукурудзи. Джонсон наголошує, що найменш розвиненим країнам світу сьогодні загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України. Західні країни зобов'язані підтримати ініціативу ООН щодо створення безпечного коридору з Одеси.

Жоден із цих кроків не дасть негайних результатів, наголошує британський прем'єр.

"Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великобританії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки", — додав Джонсон.

Головною причиною того, чому західні країни мають продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на пов'язані з цим витрати, є імперські амбіції РФ, упевнений політик.

Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що "Євробачення-2023 має пройти в Україні". Незважаючи на те, що Великобританія мала чудову пісню, Україна заслуговує на проведення Євробачення на своїй території, вважає британський прем'єр-міністр.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії запропонував Зеленському створити новий союз як альтернативу ЄС.