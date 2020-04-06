Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба в случае необходимости выполнять его обязанности

Заболевший коронавирусом и находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает The Guardian.

Эту информацию уже подтвердили на Даунинг-стрит, 10.

"С вечера воскресенья премьер-министр находился под наблюдением врачей в лондонском госпитале Святого Томаса после выявления у него признаков коронавируса. Сегодня в обед состояние премьера ухудшилось, и по совету команды врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии", – заявили в резиденции британского премьера.

Сообщается, что Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, в случае необходимости выполнять его обязанности.

Издание пишет, что премьер-министр получает отличную помощь и благодарит всех медицинских работников за усердную работу и преданность делу.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.

В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. "Я могу вам сказать, что 20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй», – сказал Джонсон, который заражен коронавирусом и находится в самоизоляции.