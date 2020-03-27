Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
2020-03-27 13:28:00
У него легкие симптомы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
Об этом Борис Джонсон написал в Twitter.
"В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы и я получил положительный результат теста на коронавирус", – заявил Джонсон.
"Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, во время борьбы с этим вирусом", – добавил он.
Напомним, в Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Наследник британского престола принц Чарльз был протестирован на коронавирус и дал положительный результат.
- Правительство Великобритании объявило коронавирус "серьезной и неминуемой угрозой".
- У заместителя министра здравоохранения Британии Надин Доррис диагностировали коронавирус.
- В Инновационном центре био-предприятий Queen Mary в Лондоне предлагают заразиться коронавирусом за 4500 долларов.
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