У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус

У сына Елизаветы II наблюдаются "легкие симптомы"

Наследник британского престола принц Чарльз был протестирован на коронавируса и дал положительный результат. Об этом сообщили в королевском дворце, передает Sky News.

Так, 71-летнему сыну королевы Елизаветы II был поставлен диагноз COVID-19. Согласно официальному заявлению, у наследника престола наблюдаются "легкие симптомы", но "в остальном он остается здоровым". Принц Чарльз находится в самоизоляции в Шотландии с герцогиней Корнуольской.

"У него были легкие симптомы, но в остальном он находится в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома", – заявили во дворце.

Также отмечается, что тест на коронавирус прошла и герцогиня Корнуольская.

"Герцогиня также прошла тест, но он оказался отрицательным. В соответствии с рекомендациями правительства и врачей, принц и герцогиня в настоящее время самостоятельно изолируются дома в Шотландии", – говорится в сообщении.

Известно, что тесты на коронавирус для членов королевской семьи проводились в Национальной службой здравоохранения Англии в Абердиншире.

"Невозможно установить, от кого принц заразился вирусом, из-за большого количества встреч, которые проходили в рамках его публичной роли в последние недели", – подытожили во дворце.

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