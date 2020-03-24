Новым эпицентром Covid-19 может стать США, – ВОЗ
2020-03-24 16:03:00
40% заражений за сутки приходятся на США
В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис говорит, что 85% заражений, которые произошли за последние сутки, приходятся на Европейский союз и США. 40% из них зафиксированы именно в Штатах.
Отвечая на вопрос, могут ли США стать новым эпицентром, она сказала: "Сейчас мы наблюдаем очень большое ускорение в США, поэтому у них есть такой потенциал. Мы не можем сказать, что это так, но у этого есть такой потенциал".
США занимают третье место в мире по числу зараженных коронавирусом.
По состоянию на 24 марта, в стране 46 481 зараженных. Скончались 593 человека. За сутки заразились 2,8 тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.
- Трамп ожидает, что борьба с коронавирусом продлится до конца лета. Президент США также считает, что переносить президентские выборы пока нет необходимости.
- В МИД Китая заявили, что коронавирус в Ухань принесли военные из США. Трамп в ответ называет вирус "китайским".
- Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны. Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом.
- И отправил Нацгвардию в помощь штатам, пострадавшим от коронавируса.