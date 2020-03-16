В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса
2020-03-16 07:59:00
На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает прес-служба ФРС.
Регулятор сообщает, что намерен держать ставку на околонулевом уровне "до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности".
ФРС готова использовать весь набор инструментов для поддержки денежного потока кредитов домохозяйствам и предприятиям и таким образом способствовать достижению максимальных результатов в области занятости и ценовой стабильности.
Для обеспечения бесперебойной работы рынков казначейских ценных бумаг и агентских ипотечных бумаг, которые играют ключевую роль для выдачи кредитов, в ближайшие месяцы комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг по меньшей мере на $500 млрд, а запасы агентских ипотечных ценных бумаг — по меньшей мере на $200 млрд.
ФРС также поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую через так называемое "дисконтное окно" (discount window), практически так же, как она это делала в кризис 2008 года.
Дисконтное окно – кредитные услуги, которые предусматривают получение ссуды финансовыми организациями в Федрезерве. Ставка по кредитам была сразу понижена на 1.5%. Кроме того, увеличен срок по таким займам с одного дня до 90.
Как ранее сообщил Фокус:
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.