Трамп ожидает, что борьба с коронавирусом продлится до конца лета

Президент США также считает, что переносить президентские выборы пока нет необходимости

Президент США Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа. Об этом сообщает AFP.

"Трамп сказал, что пандемия коронавируса в США может закончится в июле или августе, если " мы действительно будем хорошо работать", – говорится в сообщении.

"Посмотрим, что будет, но говорят, что это август, может быть июль", – приводит слова Трампа The Guardian.

"Я кстати разговаривал со своим сыном. Он спросил, насколько все это плохо. Это плохо, плохо", – поделился своими откровениями лидер США.

Президент США также считает, что переносить президентские выборы пока нет необходимости.

Отметим, Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, американский получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщил Фокус:

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.