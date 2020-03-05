"Я не трогал свое лицо уже несколько недель". Трамп рассказал, как защититься от коронавируса

На встрече, посвященной борьбе с распространением коронавируса, президент США успел неудачно пошутить и сделать несколько весьма странных заявлений, противоречащих данным ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп встретился с представителями авиакомпаний и координатором по реагированию на распространение коронавируса Деборой Брикс. И когда последняя объясняла правила гигиены и как важно часто мыть руки, Трамп заявил, что не трогал свое лицо руками уже несколько недель. Об этом пишет Huff Post.

"Я не трогал свое лицо уже несколько недель. Это были недели! Я уже скучаю по своему лицу", – заявил американский президент. Но пользователи соцсетей, которые подписаны на Twitter Трампа уже привыкли к тому, что он, хоть весьма активен в соцсетях, но часто постит непроверенные факты или откровенно врет.

Поэтому они проверили, как часто президент США трогал свое лицо. Оказалось, весьма часто. И он явно соврал, говоря, что не касался его в течении нескольких недель.

Перевод: вот президент на встрече по коронавирусу (трогает лицо)

Перевод: сегодня Дональд Трамп заявил, что не трогал свое лицо неделями. проверка фактов: трогал лицо три дня назад. Про что он еще нам врет?

Кроме непонятой многими шутки о лице, Трамп заодно опроверг данные ВОЗ, заявив, что смертность от коронавируса в 3,4% не соответствует действительности. Отвечая на вопрос журналиста Шона Хэннити из газеты Fox News Трамп сказал: "Это только моя догадка, но я основываюсь на беседах со многими людьми, которые связаны с этим и которые болели и они быстро поправляются. Они даже не обращались к врачу", - заявил Трамп и добавил, что по его мнению, смертность не превышает 1%.

Также президент США заявил, что "сотни тысяч выздоравливают", хотя на данный момент в мире подтверждено менее ста тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Как ранее писал Фокус:

Президент США Дональд Трамп впервые провел телефонный разговор с лидером радикального движения "Талибан" Абдул Гани Барадаром. Трамп сказал, что разговор был очень хорошим. При этом, он назвал лидера талибов Барадара "жестким человеком".