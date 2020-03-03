В США чиновнице отказали в продвижении по служебной лестнице из-за ее позиции по Украине, – СМИ

Ее кандидатуру отозвал президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элейн Маккаскер на должность заместителя министра обороны, которую сам ранее одобрил. Решение президента, вероятно, связано с ее позицией по Украине, пишет Голос Америки.

По информации издания, она сомневалась в целесообразности приостановки военной помощи Украине, что позднее привело к началу процедуры импичмента Трампа.

Член комитета в Сенате по вооруженным силам, демократ Джек Рид осудил такое решение Белого дома.

"Прекращение процедуры ее выдвижения – это побочный ущерб, допущенный президентом, который мстительно вычищает карьерных профессионалов в области национальной безопасности, участвовавших в расследовании по импичменту", – заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп отстранил от должности эксперта по вопросам Украины в Совете национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который был одним из ключевых свидетелей в деле по импичменту и дал показания против Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа в деле по импичменту.

Президент США Дональд Трамп после оправдания по импичменту выложил ролик, на котором он – вечный президент.