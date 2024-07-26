Ошибки в расчетах: поставки оружия в Украину из США возрастут на два миллиарда долларов

Счетная палата нашла бухгалтерские ошибки в расчетах Пентагона по стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, которое отправляется ВСУ.

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Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки на сумму 2 миллиарда долларов в своих расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленных в Украину , в результате чего общая стоимость оборудования увеличилась до 8,2 миллиарда долларов, говорится в отчете правительства США. Об этом пишет Reuters.

Министерство обороны США столкнулось с трудностями при точной оценке стоимости военных товаров, отправленных в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерском учете, говорится в новом отчете Счетной палаты США.

В 2023 году Пентагон заявил, что сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета помощи, отправленной в Украину.

И оправдались тем, что "расплывчатое определение стоимости оборудования и техники в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке сокращения расходов привели к несоответствиям в заявленной стоимости военной помощи".

В результате в Украину может быть отправлено вооружений на дополнительные два миллиарда долларов, чтобы покрыть объем помощи, одобренный администрацией Джо Байдена.

В одном из примеров, приведенных в отчете Счетной палаты, 10 транспортных средств были оценены в 7 050 000 долларов США, хотя подтверждающая документация показывала, что они должны были быть оценены по нулю, т. е. по их чистой балансовой стоимости.

Счетная палата рекомендовала Конгрессу разъяснить определение стоимости в контексте статей оборонного назначения в соответствии с полномочиями президента по сокращению расходов.

Кроме того, Палата выпустила семь рекомендаций Министерству обороны, настоятельно призывая его обновить свое руководство, включив в него раздел оценки военной помощи, и разработать процедуры оценки, посвященные компонентам. Министерство заявило, что согласилось со всеми рекомендациями и наметило действия по решению этих проблем.

Напомним, ранее экс-посол Украины в Польше Василий Зварич рассказал, что Польша предоставляет Украине уже 45-й пакет военной помощи за время полномасштабного вторжения ВС РФ. В нем предусмотрено значительное количество боеприпасов. По словам дипломата, если брать с начала 2022 года, то Варшава поставила Киеву не менее 44-х пакетов разных видов вооружения, техники, а также снарядов. Общая стоимость такой помощи Силам обороны, включая медицинское обеспечение, уже превышает 4 миллиарда долларов.