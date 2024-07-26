Помилки в розрахунках: поставки зброї в Україну зі США зростуть на два мільярди доларів

Рахункова палата знайшла бухгалтерські помилки в розрахунках Пентагону за вартістю боєприпасів, ракет та іншого обладнання, яке надсилають ЗСУ.

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Пентагон виявив бухгалтерські помилки на суму 2 мільярди доларів у своїх розрахунках вартості боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправлених в Україну, внаслідок чого загальна вартість обладнання збільшилася до 8,2 мільярда доларів, йдеться у звіті уряду США. Про це пише Reuters.

Міністерство оборони США зіткнулося з труднощами під час точної оцінки вартості військових товарів, відправлених в Україну, через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку, йдеться в новому звіті Рахункової палати США.

У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку допомоги, відправленої в Україну.

І виправдалися тим, що "розпливчасте визначення вартості обладнання і техніки в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки скорочення витрат призвели до невідповідностей у заявленій вартості військової допомоги".

У результаті в Україну може бути відправлено озброєнь на додаткові два мільярди доларів, щоб покрити обсяг допомоги, схвалений адміністрацією Джо Байдена.

В одному з прикладів, наведених у звіті Рахункової палати, 10 транспортних засобів було оцінено в 7 050 000 доларів США, хоча підтверджувальна документація показувала, що їх мали оцінити за нулем, тобто за їхньою чистою балансовою вартістю.

Рахункова палата рекомендувала Конгресу роз'яснити визначення вартості в контексті статей оборонного призначення відповідно до повноважень президента щодо скорочення витрат.

Крім того, Палата випустила сім рекомендацій Міністерству оборони, настійно закликаючи його оновити своє керівництво, включивши в нього розділ оцінки військової допомоги, і розробити процедури оцінки, присвячені компонентам. Міністерство заявило, що погодилося з усіма рекомендаціями і намітило дії щодо вирішення цих проблем.

Нагадаємо, раніше експосол України в Польщі Василь Зварич розповів, що Польща надає Україні вже 45-й пакет військової допомоги за час повномасштабного вторгнення ЗС РФ. У ньому передбачено значну кількість боєприпасів. За словами дипломата, якщо брати з початку 2022 року, то Варшава поставила Києву щонайменше 44 пакети різних видів озброєння, техніки, а також снарядів. Загальна вартість такої допомоги Силам оборони, включно з медичним забезпеченням, уже перевищує 4 мільярди доларів.