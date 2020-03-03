Трамп поговорил по телефону с лидером талибов

Американский лидер назвал Абдул Гани Барадара "жестким человеком"

Президент США Дональд Трамп впервые провел телефонный разговор с лидером радикального движения "Талибан" Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщает Reuters.

Разговор длился 35-минут. Это их первый контакт после подписанного между США и талибами соглашения о выводе американских войск из Афганистана спустя почти 19 лет.

Как пишет издание, Трамп сказал, что разговор был очень хорошим. При этом, он назвал лидера талибов Барадара "жестким человеком".

Во время разговора представитель движения "Талибан" отметил необходимость оказания Соединенными Штатами помощи Афганистану после длительной войны в стране.

Трамп заявил, что США будут принимать максимальное участие в реабилитации Афганистана, а также, что вывод американских войск отвечает интересам всех сторон.

Напомним, США и Талибан подписали соглашение, которое положит конец 18-летней войне в Афганистане. Согласно договору, Америка, в течение следующих 3-4 месяцев, сократит в регионе численность своих войск с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. Оставшиеся войска уедут из Афганистана в течение 14 месяцев.

Войска США в Афганистан ввел президент Джордж Буш, после падения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что Соединенные Штаты в состоянии "стереть Афганистан с лица земли" за неделю.