Румыния и Польша ввели тотальный карантин из-за коронавируса

Жителей двух стран хотят приучить выходить из дому только за едой и лекарствами

В Румынии и Польше ужесточают карантинный режим в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина, сообщает Hotnews.

Кроме того, румынские власти будут использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.

"Новое ограничение направлено на людей старше 65 лет, которым придется практически все время оставаться дома. Эти ограничения будут обработаны сегодня в военном постановлении, которое будет завершено к концу этого дня и вступит в силу завтра", – сказал Йоханнис.

С 25 марта жителям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома. За людьми на карантине будет вестись онлайн-наблюдение. Однако президент не уточнил, как именно.

В свою очередь правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает "Польское радио".

"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных потребностей, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", – сказал он.

Также не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Однако запрещены массовые скопления людей, в том числе детей на игровых площадках, пикники и любые публичные собрания более двух человек. Ограничения на сборы более двух человек не распространяются на семьи.

Число пассажиров в общественном транспорте также ограничено: в салоне сможет находиться не больше людей, чем половина всех мест для сидения.

Каждый, кто возвращается из-за границы, должен пройти 2-недельный карантин.

За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).

Как ранее сообщал Фокус:

26 февраля в Румынии жители региона Арджеш вышли на протест с вилами и топорами против размещения в местном пансионате на карантин людей зараженных коронавирусом.