Румыния подтвердила первый случай заражения коронавирусом
2020-02-25 22:29:44
Инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии
Во вторник, 25 февраля, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии, пишет Reuters.
Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.
В Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.
- 25 февраля целый ряд стран объявили о том, что зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.
- Количество жертв коронавируса в Италии выросло до 10 человек. Кроме того, итальянские врачи выявили уже 322 случая заражения людей коронавирусом.
- Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
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