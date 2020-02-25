За сутки коронавирус проник в четыре европейских страны
2020-02-25 18:19:00
Первые случаи заражения вирусом зафиксировали Швейцария, материковая Испания, Хорватия и Австрия
Во вторник, 25 февраля, целый ряд стран объявили о том, что зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Об это сообщает ВВС.
Так, Министерство здравоохранения Швейцарии подтвердило первый случай коронавируса в стране. На данный момент пока не ясно, где месторасположение пациента и как он заразился.
Испания зафиксировала первый случай на материковой части страны. Так, коронавирус подтвердил в Каталонии. Это четвертый случай заражения в стране после того, как сегодня был закрыт отель на Канарских островах из-за подозрения на коронавирус. Первые два случая были подтверждены у иностранных туристов на Майорке.
Хорватия и Австрия также сообщили, что зафиксировали первые случаи заболевания вирусом. Один человек был госпитализирован в хорватской столице Загребе. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, вирус подхватил молодой человек, у которого проявляются симптомы в легкой форме. Он посетил Милан с 19 по 21 февраля.
Австрийские чиновники подтвердили, что в стране обнаружилось два случая коронавируса. Зараженными оказались итальянцы, который живут в австрийском городе Тироле.
В Ираке положительный результат на коронавирус дала семья из четырех человек, недавно вернувшаяся из Ирана.
В Турции также сегодня проверяли пассажиров самолета Turkish Airways на наличие коронавируса. По словам министра здравоохранения Турции, вирус не был найден ни у одного из пассажиров.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать.
- Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.