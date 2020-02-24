Пора готовиться к пандемии коронавируса, – ВОЗ

Пока же вспышка представляет собой эпидемию

Вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать. Об этом сказал на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщил ТАСС.

По определению ВОЗ, пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах. Пока же вспышка COVID-19 представляет собой эпидемию

Глава ВОЗ призвал все страны "сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях". Он считает, что нужно "готовиться к потенциальной пандемии". При этом "каждая страна должна сама оценивать риск", сказал гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Южной Корее и Иране.

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