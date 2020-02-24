Почти 80 тыс. зараженных и 25 тыс. выздоровевших: полная статистика по коронавирусу

В тройке лидеров по заболеваемости – Китай, Южная Корея и Италия

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано 79 565 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире от заболевания умерли 2 770 человек.

С подробной статистикой можно ознакомиться на Worldometer.

Абсолютный лидер среди по этому показателю – страна-родитель коронавируса – Китай (77 345 случаев заражения и 2742 летальных исхода).

Следом за Китаем с 763 зараженными и 8 умершими идет Южная Корея.

Тройку "лидеров" закрывает Италия – 157 больных и 3 смерти.

Примечательно, что в топе по смертности от заболевания коронавирусом оказался Иран – 8 летальных случаев на всего 43 случая заражения вирусом.

Сложная ситуация и на лайнере Diamond Princess: 691 зараженных и 3 умерших.

Также статисты подсчитали количество выздоровевших от вируса – 25 091 человек по всему миру.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.