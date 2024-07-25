Трети украинских семей денег хватает только на еду, — СМИ (инфографика)

Девяти процентам опрошенных украинцев денег не хватает даже на продукты. А вот один процент, в свою очередь, может себе позволить вообще все, чего только пожелает.

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Лишь 48% украинских семей хватает денег на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого, например бытовой техники, уже приходится откладывать. Это стало известно из публикации издания ZN.UA, которое с помощью Центра Разумкова задало несколько вопросов украинцам относительно их материального положения.

Более 32% украинцев ответили, что им на продукты хватает, но одежду покупать трудно. 9% не хватает денег даже на еду. И лишь чуть более 1% указали, что семья может себе позволить все, чего пожелает.

Больше всего денег украинцы тратят на продукты, жилищно-коммунальные услуги и медицину, при этом не забывая донатить на ВСУ.

При этом 29,5% семей имеют доход до 8000 грн, 36,3% — от 8 до 18 000 грн, 16% — от 18 до 30 000 грн и 5,4% опрошенных граждан ежемесячно получают более 30 000 грн. Поскольку 12,8% отказались отвечать на вопрос о совокупном доходе, то в издании предполагают, что это на самом деле "подпольные долларовые миллионеры".

Как отмечают в издании, вопросы задавались в июне, по заказу ZN.UA социологической службой Центра Разумкова, во время которого было опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, согласно результатам исследования Gradus Research, более 80% жителей Украины не считают, что они имеют достойную зарплату. При этом 26% граждан уверены, что их дохода категорически не хватает для проживания.