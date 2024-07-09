Усталость от войны и стресс: 80% украинцев недовольны зарплатой и уровнем жизни, — опрос

Согласно результатам исследования, более 80% жителей Украины не считают, что они имеют достойную зарплату. При этом 26% граждан уверены, что их дохода категорически не хватает для проживания.

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56% украинцев заявили, что у них недостаточный уровень доходов. 26% граждан называют свою зарплату слишком низкой для проживания. Таким образом, около 82% граждан недовольны своим финансовым положением. Об этом стало известно из результатов социологического исследования Gradus Research.

15% респондентов заявили, что их доходы вряд ли можно назвать достаточными для нормального проживания. Украинцев, которые имеют доход "больше, чем достаточно", только 2%.

Украинцы все чаще недовольны уровнем своих доходов Фото: Gradus

По данным исследования, примерно 43% украинцев имеют ежемесячную зарплату менее 10 тысяч гривен. При этом зарплату от 10 до 20 тысяч в месяц имеют 31% респондентов. По словам 21% опрошенных граждан, у них зарплата более 20 тысяч гривен.

Украинцы все чаще недовольны уровнем своих доходов Фото: Gradus

Повышение уровня доходов почувствовали лишь 26% респондентов. При этом 21% украинцев, которые прошли опрос, заявили, что не почувствовали изменений. 53% опрошенных граждан отметили, что у них уровень доходов сократился.

Украинцы все чаще недовольны уровнем своих доходов Фото: Gradus

По словам директора исследовательской компании Gradus Research Евгении Близнюк, результаты, которые были получены среди бизнес-сообщества, демонстрируют стабильность. Однако показатели широкой аудитории ухудшились. Социолог подчеркнула, что демонстрируется усталость общества от войны, перенапряжение и стресс на фоне того, что люди не понимают, когда это может завершиться.

"Мы помним, что и 2022, и 2023 год были более оптимистичными и с точки зрения горизонта завершения войны, люди находились в ожидании успешного контрнаступления, что существенно влияло на оценку опыта жизни в Украине. Сейчас же видим трезвый взгляд на существующие обстоятельства", — добавила эксперт.

Напомним, что, по данным платформы OLX Работа, в Украине выросла средняя зарплата в наиболее востребованных по количеству объявлений отраслях. В частности, в розничной торговле средняя заработная плата с начала года выросла на 6,7% до 17,5 тысячи гривен в месяц. При этом в логистике и строительстве средние зарплаты выросли на 1,6% и 1,8% — до 24,6 и 27,8 тысячи гривен соответственно.

В то же время в Министерстве экономики Украины заявили, что существуют риски ускорения роста цен в ближайшем будущем. В отчете ведомства говорится о том, что все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов. В частности, речь идет о повышении закупочных цен на сырье, расходов на содержание персонала, обеспечение безопасности труда и тому подобное. Все это соответственно сказалось на росте цен на ряд товаров и услуг.