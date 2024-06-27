Зарплата в Украине выросла: в каких отраслях работники стали получать больше

Меньше всего доход украинцев вырос в сфере логистики, а больше всего — в сфере управления персоналом.

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В Украине изменилась средняя заработная плата в наиболее востребованных по количеству объявлений отраслях на платформе с декабря 2023 года по май 2024 года. Больше всего выплаты выросли в сфере администрирования персонала и серетариата. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда", основанном на данных платформы OLX Работа.

Так, что в розничной торговле средняя заработная плата с начала года выросла на 6,7%, достигнув отметки в 17,5 тысяч гривен в месяц, в сравнении с предыдущим показателем в 16,4 тысячи гривен. Далее следуют такие отрасли:

логистика/склад/доставка. Средняя оплата труда в категории увеличилась незначительно — на 1,6% (с 24,2 тыс. грн до 24,6 тыс. грн);

производство/рабочие специальности. Повышение средней заработной платы в категории — 5,3% (с 20 тыс. до 21,2 тыс. грн);

гостинично-ресторанный бизнес/туризм. С начала года средняя оплата работы в категории выросла на 5,4% (16,3 тыс. грн. по состоянию на начало 2024 года и 17,2 тыс. грн в мае 2024);

строительство/облицовочные работы. Одна из перечисленных категорий здесь, показавших довольно незначительный рост средней заработной платы — 1,8% (с 27,3 тыс. грн до 27,8 тыс. грн);

клининг/домашний персонал. На 7,6% выросла средняя заработная плата, исходя из размещенных объявлений в категории (с 12,7 тысячи гривен до 13,7 тысячи);

СТО/автомойки. Средняя заработная плата выросла на 3,4% (с 27,6 тыс. грн до 28,6 тыс.);

охрана/безопасность. Единственная из категорий в перечне, что с начала года показали снижение средней заработной платы на -7,8% (с 15,7 тыс. грн оплата упала до 14,5. тыс. грн);

красота/фитнес/спорт. В категории произошел рост средней зарплаты на 10% (с 18,5 тыс. грн до 20,4 тыс. грн);

административный персонал/HR/секретариат. В категории среди перечисленных здесь произошел наибольший рост заработной платы. С начала 2024 года до мая средняя оплата труда выросла на 14% (с 17,6 тыс. грн до 20,1 тыс. грн).

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

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