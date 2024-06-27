Зарплата в Україні зросла: у яких галузях працівники стали отримувати більше

Найменше дохід українців зріс у сфері логістики, а найбільше — у сфері управління персоналом.

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В Україні змінилася середня заробітна плата в найбільш затребуваних за кількістю оголошень галузях на платформі з грудня 2023 року по травень 2024 року. Найбільше виплати зросли у сфері адміністрування персоналу та серетаріату. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічна правда", заснованому на даних платформи OLX Робота.

Так, у роздрібній торгівлі середня заробітна плата з початку року зросла на 6,7%, сягнувши позначки в 17,5 тисяч гривень на місяць, як порівняти з попереднім показником у 16,4 тисячі гривень. Далі йдуть такі галузі:

логістика/склад/доставка. Середня оплата праці в категорії збільшилася незначно — на 1,6% (з 24,2 тис. грн до 24,6 тис. грн);

виробництво/робочі спеціальності. Підвищення середньої заробітної плати в категорії — 5,3% (з 20 тис. до 21,2 тис. грн);

готельно-ресторанний бізнес/туризм. З початку року середня оплата праці в категорії зросла на 5,4% (16,3 тис. грн. станом на початок 2024 року та 17,2 тис. грн у травні 2024 року);

будівництво/облицювальні роботи. Одна з перелічених категорій тут, що показала доволі незначне зростання середньої заробітної плати — 1,8% (з 27,3 тис. грн до 27,8 тис. грн);

клінінг/домашній персонал. На 7,6% зросла середня заробітна плата, з огляду на розміщені оголошення у категорії (з 12,7 тисячі гривень до 13,7 тисячі);

СТО/автомийки. Середня заробітна плата зросла на 3,4% (з 27,6 тис. грн до 28,6 тис.);

охорона/безпека. Єдина з категорій у переліку, що з початку року показали зниження середньої заробітної плати на -7,8% (з 15,7 тис. грн оплата впала до 14,5 тис. грн);

краса/фітнес/спорт. У категорії відбулося зростання середньої зарплати на 10% (з 18,5 тис. грн до 20,4 тис. грн);

адміністративний персонал/HR/секретаріат. У категорії серед перелічених тут відбулося найбільше зростання заробітної плати. З початку 2024 року до травня середня оплата праці зросла на 14% (з 17,6 тис. грн до 20,1 тис. грн).

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.