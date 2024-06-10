Зарплата в Україні значно зросла: у яких сферах стали платити найбільше

Найвищі зарплати традиційно отримують працівники сектору інформації та телекомунікацій.

Related video

У першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 грн. Найбільші доходи в населення було зафіксовано в галузі інформації та телекомунікацій, тоді як найнижчі зарплати отримують у сферах культури, освіти та творчості. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними Держстату, працівники сектору інформації та телекомунікацій традиційно отримують найвищі зарплати.

У цій сфері середній дохід становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж попереднього року. Сектор фінансів і страхової діяльності також демонструє високий рівень доходів із середньою зарплатою 39 116 грн, що на 18,2% вище, ніж минулого року.

Співробітники авіаційного транспорту також мають високі доходи, отримуючи в середньому 34 699 грн, що на 30% більше порівняно з попереднім роком.

При цьому найнижчі заробітні плати фіксуються в галузях культури, освіти та мистецтва. Співробітники бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних установ заробляють у середньому 11 063 грн, що лише на 15,1% більше порівняно з минулим роком. У сфері творчості, мистецтва та розваг середня зарплата становить 11 532 грн (+13,6%), а в освіті — 12 649 грн (+14,4%).

У джерелі також зазначається, що в Україні середня заробітна плата в усіх галузях економіки зросла на 22,5%. Найвищі рівні заробітної плати спостерігаються в таких галузях, як промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту, а також у водному транспорті та авіації. У цих галузях Держстат фіксує рівень оплати праці не менше 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.