В Украине может сильно ускорится рост цен: в Минэкономики назвали причину

В Министерстве экономики заявили, что инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Но ситуация может измениться.

Related video

В Украине существуют риски ускорения рост цены в ближайшем будущем. Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.

В документе говорится, что инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы.

Важно

Тарифы на коммуналку в Украине: вырастут ли цены до конца 2024

Отмечается, что насыщенность рынка при условии сохранения ограниченных возможностей экспорта была обеспечена подавленным потребительским спросом, который не покрывал восстановление внутреннего предложения. В том числе за счет высокого урожая 2023 года и импорта.

"Текущая "вялость" цен стала отражением изменений в структуре экономики во время войны ", — заявили в Министерстве экономики.

При этом, как сообщается, временный профицит предложения только частично сдерживает инфляцию. Так, в различные месяцы могут преобладать другие факторы продовольственного рынка, которые определяют цены. Например, сезонность.

В отчете говорится, что все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов:

вынужденной затратной адаптации бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения;

подорожания логистики;

повышения закупочных цен на сырье;

более высоких расходов на содержание персонала, в том числе на обеспечение безопасности труда.

В Министерстве экономики заявили, что все это отразилось на росте цен на товары с высокой добавленной стоимостью, а также на подорожании услуг.

В обзоре говорится, что в ближайшей перспективе на рынок будут вилять факторы, которые имеют инфляционный характер. Так, цены и дальше будут зависеть как от мирового тренда и от весомой внутренней себестоимости продукции. Также влиять на инфляцию будет неопределенность относительно хода войны с РФ и дефицит работников на предприятиях.

Напомним, Олег Попенко, основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", заявил, что многоэтажки станут полностью непригодными зимой. По его словам, проблемы с водо- и теплоснабжением менее актуальны для пятиэтажных домов. Но в панельных домах через 36–40 часов при -10 замерзнут системы жизнедеятельности.

Также в "Укрэнерго" сообщили дату, когда уменьшат отключения света. Украинцы могут надеяться, что до конца июля несколько сократится продолжительность отключений света, пояснил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. Энергетики ожидают, что до тех пор похолодает.