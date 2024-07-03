Тарифы на коммуналку в Украине: вырастут ли цены до конца 2024

Для восстановления энергосистемы требуется финансирование, которое можно получить за счет увеличения тарифов.

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В текущем году некоторые тарифы уже поднялись. Например, цены на электроэнергию выросли почти в два раза. Об этом сообщил нардеп Олег Семинский в комментарии изданию "Новости.Live".

По его словам, представители МВФ намекали украинским чиновникам на снятие моратория, который запрещает повышение тарифов. Однако, документальных подтверждений этому нет.

Пока что МВФ не настаивает на этом. Украинское правительство также не планирует повышать тарифы до конца года.

"Они просто выражают свое видение. Надо опять же исходить из реалий, которые мы имеем в стране – война, доходы населения и тому подобное. Идея повышения тарифов возникла не просто так. В частности, рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергосистемы. В результате атак россиян, только весной 2024 года Украина получила убытки в размере 1 миллиард долларов", — заявил нардеп.

Для восстановления энергосистемы необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Один из возможных способов их получения заключается в повышении тарифов.

Отметим, с 1 июня в Украине выросли тарифы на электроэнергию. Чиновники объяснили, что его проводят для того, чтобы восстановить генерирующие мощности, уничтоженные российскими обстрелами. Между тем в НЭК "Укрэнерго" регулярно публикуют информацию о плановых отключениях электроэнергии: прогнозируют, что тяжелее всего будет в июле, когда будет жарко.

Напоминаем, председатель правления "Укрэнерго" заявил, что Украина с 12 мая не экспортирует электроэнергию. Топ-менеджер госкомпании объяснил, что означают цифры, которые показывают украинцам, что это экспорт вроде бы есть.