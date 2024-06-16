До конца июля ситуация со светом будет намного тяжелее: объяснение "Укрэнерго"

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что усиление графиков отключений связано с ремонтом на энергоблоках атомных электростанций. По его словам, ограничения будут существенными в вечерние часы.

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В понедельник, 17 июня, по всей территории Украины с 8:00 по 24:00 будут применяться стабилизационные отключения электроэнергии. Причиной введения более жестких ограничений — ожидаемый рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго".

"С 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы", — предупредили в компании.

Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут, заверили в "Укрэнерго".

Графики отключений света

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас. Об этом предупредил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного".

По его словам, графики отключений света с 11:00 до 23:00 будут несколько больше, чем в остальное время суток. Так будет продолжаться, ориентировочно, до конца июля.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так — достаточно существенными", — сказал Кудрицкий.

Он пояснил, что глобально на продолжительность отключений влияют три фактора:

ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом;

объем импорта;

погода, которая влияет на потребление.

Напомним, 14 июня глава Госэнергонадзора Руслан Слободян призвал украинцев готовиться к дальнейшим отключениям света и предупредил о том, что зима будет сложной.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что ДТЭК сотрудничает с по меньшей мере десятью европейскими странами, чтобы привлечь оборудование для восстановления поврежденных в результате российских обстрелов энергетических объектов.