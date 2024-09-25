Если Россия атакует украинские АЭС, необходимо будет немедленно вмешаться, — Дуда

По словам польского президента, Росия уже атаковала две украинские электростанции в Чернобыле и Запорожской области, но тогда катастрофы не произошло. Сейчас угроза остается и с ней нужно считаться.

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Над украинскими атомными электростанциями нависла огромная опасность и связано это с нападением России. Запад должен немедленно вмешаться, если противник атакует опасные объекты. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает PAP.

Украинский глава государства Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предупредил мир о возможных планах России, которые связаны с атаками на атомные АЭС на территории Украины. От разрушительных последствий могут пострадать разные страны мира.

Президент Польши в свою очередь напомнил Западу, что Россия уже атаковала Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, а также остатки Чернобыльской АЭС в начале вторжения. Тогда катастрофы не произошло, однако угроза остается.

"Опасность нападения на оставшиеся электростанции — будь то Ровненская или Хмельницкая — существует, и с ней нужно считаться. Если нападения произойдут, необходимо будет немедленно вмешаться в этот вопрос, вызвать экспертов", — заявил Анджей Дуда.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский вспомнил самые страшные минуты войны, когда никто не знал, решится ли Россия на удар. Ракеты ВС РФ летали возле крупнейшего реактора Европы, что угрожало всему миру, отметил президент. Действия россиян непредсказуемы, поэтому не было уверенности, что они не решатся на атаку.

24 сентября сообщалось, что Россия будет бить зимой по украинским АЭС, о чем также заявил глава государства. По словам Владимира Зеленского, в холодный период страна-агрессор хочет ударить по трем атомным станциям и есть доказательства того, что Кремль запланировал террор.