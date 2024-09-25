Атака на украинские АЭС: РФ может использовать 200–300 различных типов средств поражения

По словам Олега Каткова, с таким количеством ракет и БПЛА украинская система ПВО может не справиться.

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Для атаки на украинские атомные электростанции Россия может использовать 200–300 ракет и БПЛА. С такой атакой украинская система ПВО и ПРО может не справиться, рассказал Еспресо главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Поскольку всегда есть вопросы по заряженным ракетам в ЗРК да и самому количеству систем ПВО. И это, если даже выделить на каждую нашу АЭС по одной системе Patriot, а к нему тоже нужны системы прикрытия. Несмотря на это все, из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты. Поэтому есть высокая вероятность того, что россияне могут применить 200–300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС", — отметил Олег Катков.

Он добавил, что в случае атаки врага, это будет максимально концентрированный удар. По словам главного редактора издания, есть вероятность, что это будет удар не по самим энергоблокам, а по инфраструктуре для вывода из строя АЭС. Однако это тоже будет ударом по ядерному объекту.

"Для такой атаки россияне могут применить более 100 летательных аппаратов различных типов. То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал". И здесь важно понимать одну вещь, что любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была", — пояснил Олег Катков.

О планах россиян зимой ударить по трем атомным станциям заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил о наличии соответствующих доказательств о планах РФ. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это будет еще большей угрозой, ведь повлечет нарушение работы охладительных прудов и насосов.