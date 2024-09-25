Атака на українські АЕС: РФ може використовувати 200-300 різних типів засобів ураження

За словами Олега Каткова, з такою кількістю ракет та БПЛА українська система ППО може не впоратись.

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Для атаки на українські атомні електростанції Росія може використовувати 200-300 ракет та БПЛА. З такою атакою українська система ППО та ПРО може не впоратись, розповів Еспресо головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Оскільки завжди є питання щодо заряджених ракет в ЗРК та й самою кількості систем ППО. І це, якщо навіть виділити на кожну нашу АЕС по одній системі Patriot, а до нього теж потрібні системи прикриття. Попри це все, через кількість засобів ураження, які може використати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати. Тому є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС", — зазначив Олег Катков.

Він додав, що в разі атаки ворога, це буде максимально концентрований удар. За словами головного редактора видання, є ймовірність, що це буде удар не по самих енергоблоках, а по інфраструктурі для виведення з ладу АЕС. Однак це теж буде ударом по ядерному обʼєкту.

"Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад 100 літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу "Кинджал". І тут важливо розуміти одну річ, що будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була", — пояснив Олег Катков.

Про плани росіян взимку ударити по трьох атомних станціях заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив про наявність відповідних доказів про плани РФ. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це буде ще більшою загрозою, адже спричинить порушення роботи охолоджувальних ставків і насосів.