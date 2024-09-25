Якщо Росія атакує українські АЕС, необхідно буде негайно втрутитися, — Дуда

За словами польського президента, Росія вже атакувала дві українські електростанції в Чорнобилі та Запорізькій області, але тоді катастрофи не сталося. Нині загроза залишається і з нею потрібно рахуватися.

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Над українськими атомними електростанціями нависла величезна небезпека і пов'язано це з нападом Росії. Захід повинен негайно втрутитися, якщо противник атакує небезпечні об'єкти. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає PAP.

Український глава держави Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку попередив світ про можливі плани Росії, які пов'язані з атаками на атомні АЕС на території України. Від руйнівних наслідків можуть постраждати різні країни світу.

Президент Польщі зі свого боку нагадав Заходу, що Росія вже атакувала Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, а також залишки Чорнобильської АЕС на початку вторгнення. Тоді катастрофи не сталося, проте загроза залишається.

"Небезпека нападу на електростанції, що залишилися, — чи то Рівненська, чи то Хмельницька, — існує, і з нею потрібно рахуватися. Якщо напади відбудуться, необхідно буде негайно втрутитися в це питання, викликати експертів", — заявив Анджей Дуда.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський згадав найстрашніші хвилини війни, коли ніхто не знав, чи зважиться Росія на удар. Ракети ЗС РФ літали біля найбільшого реактора Європи, що загрожувало всьому світу, зазначив президент. Дії росіян непередбачувані, тому не було впевненості, що вони не наважаться на атаку.

24 вересня повідомлялося, що Росія битиме взимку по українських АЕС, про що також заявив глава держави. За словами Володимира Зеленського, у холодний період країна-агресор хоче вдарити по трьох атомних станціях і є докази того, що Кремль запланував терор.