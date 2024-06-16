До кінця липня ситуація зі світлом буде набагато важчою: пояснення "Укренерго"

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що посилення графіків відключень пов’язане з ремонтом на енергоблоках атомних електростанцій. За його словами, обмеження будуть суттєвими у вечірні години.

Related video

У понеділок, 17 червня, по всій території України з 8:00 по 24:00 будуть застосовуватися стабілізаційні відключення електроенергії. Причиною запровадження жорсткіших обмежень — очікуване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НЕК "Укренерго".

"З 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", — попередили в компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть, запевнили в "Укренерго".

Графіки відключень світла

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, аніж зараз. Про це попередив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".

За його словами, графіки відключень світла з 11:00 до 23:00 будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби. Так триватиме, орієнтовно, до кінця липня.

"Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими", — сказав Кудрицький.

Він пояснив, що глобально на тривалість відключень впливають три фактори:

ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку;

об'єм імпорту;

погода, яка впливає на споживання.

Нагадаємо, 14 червня голова Держенергонагляду Руслан Слободян закликав українців готуватися до подальших відключення світла і попередив про те, що зима буде складною.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що ДТЕК співпрацює зі щонайменше десятьма європейськими країнами, аби залучити обладнання для відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів енергетичних об’єктів.