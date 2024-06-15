ДТЭК работает с 10 странами Европы, чтобы привезти оборудование для восстановления энергетики, — The Wall Street Journal

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ДТЭК сотрудничает как минимум с 10 странами Европы, чтобы привлечь оборудование для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических объектов. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко американскому изданию The Wall Street Journal.

"Чтобы покрыть потребность в запчастях, ДТЭК сотрудничает со странами Европы и посещает выведенные из эксплуатации электростанции, чтобы найти пригодные для использования детали. По меньшей мере 10 стран откликнулись", — приводит издание слова главы ДТЭК.

Тимченко отметил, что все усилия компании сейчас направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в энергетике.

В частности, в рамках URC2024 ДТЭК заключил меморандумы о сотрудничестве с Schneider Electric и американскими Honeywell и GE Vernova. Цель этих соглашений — создание более мощной и стабильной энергосистемы в условиях полномасштабной войны в Украине.

"Мы все делаем все возможное, чтобы приблизить нас к наилучшему сценарию", — подытожил Тимченко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 180 раз.