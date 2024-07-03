Тарифи на комуналку в Україні: чи зростуть ціни до кінця 2024 року

Для відновлення енергосистеми потрібне фінансування, яке можна отримати за рахунок збільшення тарифів.

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Цього року деякі тарифи вже піднялися. Наприклад, ціни на електроенергію зросли майже вдвічі. Про це повідомив нардеп Олег Семінський у коментарі виданню "Новости.Live".

За його словами, представники МВФ натякали українським чиновникам на зняття мораторію, який забороняє підвищення тарифів. Однак, документальних підтверджень цьому немає.

Поки що МВФ не наполягає на цьому. Український уряд також не планує підвищувати тарифи до кінця року.

"Вони просто висловлюють своє бачення. Треба знову ж таки виходити з реалій, які ми маємо в країні — війна, доходи населення тощо. Ідея підвищення тарифів виникла не просто так. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергосистеми. Внаслідок атак росіян, лише навесні 2024 року Україна отримала збитки в розмірі 1 мільярд доларів", — заявив нардеп.

Для відновлення енергосистеми необхідні додаткові фінансові ресурси. Один із можливих способів їх отримання полягає в підвищенні тарифів.

Зазначимо, з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Чиновники пояснили, що його проводять для того, щоб відновити генерувальні потужності, знищені російськими обстрілами. Тим часом у НЕК "Укренерго" регулярно публікують інформацію про планові відключення електроенергії: прогнозують, що найважче буде в липні, коли буде спекотно.

Нагадуємо, голова правління "Укренерго" заявив, що Україна з 12 травня не експортує електроенергію. Топменеджер держкомпанії пояснив, що означають цифри, які показують українцям, що цей експорт начебто є.