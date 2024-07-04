В Україні може сильно прискориться зростання цін: у Мінекономіки назвали причину

У Міністерстві економіки заявили, що інфляція в Україні в січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Але ситуація може змінитися.

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В Україні існують ризики прискорення зростання ціни в найближчому майбутньому. Про це йдеться в огляді Міністерства економіки України.

У документі йдеться, що інфляція в Україні в січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки.

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Зазначається, що насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту була забезпечена пригніченим споживчим попитом, який не покривав відновлення внутрішньої пропозиції. У тому числі за рахунок високого врожаю 2023 року та імпорту.

"Поточна "млявість" цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни", — заявили в Міністерстві економіки.

При цьому, як повідомляється, тимчасовий профіцит пропозиції лише частково стримує інфляцію. Так, у різні місяці можуть переважати інші чинники продовольчого ринку, які визначають ціни. Наприклад, сезонність.

У звіті йдеться про те, що дедалі сильніше відчувається тиск з боку витратних факторів:

вимушеної витратної адаптації бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання;

подорожчання логістики;

підвищення закупівельних цін на сировину;

вищих витрат на утримання персоналу, зокрема на забезпечення безпеки праці.

У Міністерстві економіки заявили, що все це позначилося на зростанні цін на товари з високою доданою вартістю, а також на подорожчанні послуг.

В огляді йдеться про те, що в найближчій перспективі на ринок вилятимуть фактори, які мають інфляційний характер. Так, ціни й надалі залежатимуть як від світового тренду, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції. Також впливатиме на інфляцію невизначеність щодо перебігу війни з РФ та дефіцит працівників на підприємствах.

Нагадаємо, Олег Попенко, засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг", заявив, що багатоповерхівки стануть повністю непридатними взимку. За його словами, проблеми з водо- і теплопостачанням менш актуальні для п'ятиповерхових будинків. Але в панельних будинках через 36-40 годин при -10 замерзнуть системи життєдіяльності.

Також в "Укренерго" повідомили дату, коли зменшать відключення світла. Українці можуть сподіватися, що до кінця липня дещо скоротиться тривалість відключень світла, пояснив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. Енергетики очікують, що до того часу похолодає.