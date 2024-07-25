Третині українських сімей грошей вистачає лише на їжу, — ЗМІ (інфографіка)

Дев'яти відсоткам опитаних українців грошей не вистачає навіть на харчі. А ось один відсоток, своєю чергою, може собі дозволити взагалі все, чого лише забажає.

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Лише 48% українських родин вистачає грошей на їжу та одяг, але для купівлі чогось дорожчого, наприклад побутової техніки, вже доводиться відкладати. Це стало відомо з публікації видання ZN.UA, яке з допомогою Центру Разумкова поставило кілька питань українцям щодо їхнього матеріального становища.

Більше ніж 32% українців відповіли, що їм на харчі вистачає, але одяг купувати важко. 9% не вистачає грошей навіть на їжу. І лише трохи більше 1% вказали, що сім'я може собі дозволити все, чого забажає.

Найбільше грошей українці витрачають на продукти, житлово-комунальні послуги та медицину, при цьому не забуваючи донатити на ЗСУ.

При цьому 29,5% родин мають дохід до 8000 грн, 36,3% – від 8 до 18 000 грн, 16% – від 18 до 30 000 грн і 5,4% опитаних громадян щомісяця отримують понад 30 000 грн. Оскільки 12,8% відмовилися відповідати на запитання щодо сукупного доходу, то у виданні припускають, що це насправді "підпільні доларові мільйонери".

Як зазначають у виданні, питання ставилися у червні, на замовлення ZN.UA соціологічною службою Центру Разумкова, під час якого було опитано 2027 респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus Research, понад 80% жителів України не вважають, що вони мають гідну зарплату. При цьому 26% громадян впевнені, що їхнього доходу категорично не вистачає для проживання.