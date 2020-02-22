Коронавирус: из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов
2020-02-22 13:42:33
На территории страны зафиксирована первая смерть от Covid-19
В связи со вспышкой инфекции коронавируса власти Италии распорядились закрыть все общественные места и отменить массовые мероприятия в 10 городах двух регионов страны. Об этом пишет AFP News Agency.
Сообщается, что десять пациентов и пять врачей заразились коронавирусной инфекцией Covid-19 в провинции Ломбардия. Еще два случая зафиксировали в регионе Венето.
Жителей обоих регионов, а это около 50 тысяч человек, попросили оставаться дома. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
В некоторых местах установлены электронные табло, на которых написано: "Коронавирус: населению предлагается оставаться в помещении в качестве меры предосторожности".
Первым изолированным городом стал Кодоньо с населением примерно 15 тысяч человек. Там коронавирус обнаружили у трех человек, один из которых, 38-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что ранее в этом месяце он обедал с человеком, который посетил Китай в январе. Позже у него появились симптомы гриппа, но до недавнего времени он дал отрицательный результат на вирус, сообщают итальянские СМИ.
Его друг по футболу, сын владельца бара в Кодоньо, также дал положительный результат, вместе с тремя постоянными посетителями в баре.
Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперансу, житель региона Венето 78-летний мужчина стал первой жертвой коронавируса на территории страны. Также сообщается, что 67-летняя супруга погибшего находится в больнице с высокой температурой.
В связи со вспышкой заболевания в названных регионах введен режим обязательного карантина для 250 человек.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "все под контролем".
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 21 февраля, число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек, из них в Китае – 75 245. Число погибших – 2247, выздоровели 18 515 человек.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.
- В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- В китайской провинции Сычуань врачи зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом.