Италия стала центром вспышки коронавируса в ЕС: умерли двое, заражены — 79, изолированы 11 городов

Италия занимает четвертое место в мире по количеству зараженных вирусом

К 23 февраля в Италии подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом, двое человек умерли, один вылечился. Об этом сообщает агентство Agenzia Italia по итогам экстренного заседания итальянского правительства.

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах: большинство из них находятся в Ломбардии (54 человека), еще 17 человек — в Венето, по двое — в Эмилии-Романье и в Лацио (столица этого административного центра — Рим) и один в Пьемонте (центр — Турин). 33 человека госпитализировали с симптомами, 18 из них — в реанимации.

Также от вызванной коронавирусом пневмонии скончались два человека: 77-летний итальянец в области Венето — 21 февраля, и 78-летняя итальянка в Ломбардии — 22 февраля. Один зараженный уже вылечился. Его выписали из римской больницы Ладзаро Спалланцани.

Итальянские власти также приняли декрет, в котором перечислены меры по борьбе с распространением коронавируса в регионах с выявленным коронавирусом. Его действие уже распространяется на 11 муниципалитетов на севере Ломбардии и на северо-востоке Венето с населением в 50 тыс. человек.

Декрет предусматривают запрет на въезд и выезд в эти регионы, отмену общественных мероприятий (в том числе культурных, развлекательных и религиозных), отмену занятий в школах и высших учебных заведениях. При этом Италия не будет приостанавливать шенгенский договор, который предусматривает свободное перемещение в ЕС. За нарушением положений декрета грозит уголовная ответственность и наказание до трех месяцев тюрьмы.

Премьер Джузеппе Конте добавил, что правительство вскоре выпустит второй указ, который направлен на борьбу с экономическими трудностями из-за последствий распространения коронавируса.

Как сообщает центральный китайский телеканал CGTN, всего к 23 февраля кронавирус выявили у 78 753 человек (77 041 — в Китае и 1 712 — за рубежом), общее количество погибших увеличилось до 2462 человек (2 444 — в Китае и 18 — за его пределами). При этом врачи вылечили и выписали в Китае 22 936 человек.

За пределами Китая больше всего зараженный в Японии (с учетом пассажиров и членов экипажа Daimond Princess), на втором месте - Южная Корея, на третьем — Сингапур, на четвертом — Италия.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.