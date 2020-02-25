На борту воздушного судна находятся 132 человека, врачи измеряют им температуру

Самолет компании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Анкары, в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров инфекции коронавируса. Об этом передает Hurriyet.

Как сообщает издание, самолет выполнял рейс ТК879 Тегеран – Стамбул и был развернут на подлете к Стамбулу, пролетев до того почти 4 часа. Это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.

В настоящее время на борту воздушного судна находятся 132 человека, врачи измеряют им температуру. В аэропорту введены карантинные меры.

Также сообщается, что минимум у 12 человек обнаружена повышенная температура тела.

Напомним, на брифинге в понедельник, 24 февраля, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Как ранее сообщал Фокус:

24 февраля прибывшие из Рима на остров Маврикий пассажиры рейса авиакомпании Alitalia не смогли выйти из самолета, так как местные власти запретили им покидать воздушное судно в связи с угрозой распространения коронавируса.