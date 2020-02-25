Из-за подозрения на коронавирус у пассажира в Турции экстренно сел самолет

2020-02-25 14:04:22

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На борту воздушного судна находятся 132 человека, врачи измеряют им температуру

Самолет компании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Анкары, в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров инфекции коронавируса. Об этом передает Hurriyet.

Как сообщает издание, самолет выполнял рейс ТК879 Тегеран – Стамбул и был развернут на подлете к Стамбулу, пролетев до того почти 4 часа. Это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.

Экстренная посадка турецкого самолета в аэропорту Анкары

В настоящее время на борту воздушного судна находятся 132 человека, врачи измеряют им температуру. В аэропорту введены карантинные меры.

Экстренная посадка турецкого самолета в аэропорту Анкары

Также сообщается, что минимум у 12 человек обнаружена повышенная температура тела.

Экстренная посадка турецкого самолета в аэропорту Анкары

Напомним, на брифинге в понедельник, 24 февраля, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Как ранее сообщал Фокус:

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