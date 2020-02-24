В аэропортах будут проверять пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус, – Гончарук

Меры безопасности будут усилены

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, меры безопасности будут усилены в связи с новым витком вспышки коронавируса в Италии.

"Мы приняли решение о том, что, фактически, пассажиры, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, они будут проверяться в том же режиме, в котором раньше проверялись только рейсы с азиатского направления", – сказал он.

Он также отметил, что в связи с тем, что много граждан Украины находятся в Италии и многие из них приезжают в Украину не самолетами, а автобусами через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, начиная со вторника, 25 февраля, там также будут предприняты аналогичные меры безопасности.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать, организовать эту работу", – отметил премьер.

Кстати, на брифинге в понедельник, 24 февраля, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.