Мясо лося и циркулярная пила: самые необычные вещи, которые люди забывали в аэропорту (фото)

Начальница отдела находок Ноэль Агирре рассказала, что многие предметы, поступающие в его отдел, не являются неожиданностью, но среди них были и такие, что могут удивить.

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Сотрудники международного аэропорта Денвера в штате Колорадо (США) сообщили, что среди самых необычных предметов, которые попадают в его бюро находок, — мясо лося и циркулярная пила. Об этом пишет ABC News.

По словам официальных лиц, в аэропорт, где ежедневно бывает более 2000 000 пассажиров, ежедневно поступает от 150 до 200 находок. Начальница отдела находок Ноэль Агирре отметила, что многие предметы, поступающие в его отдел, не являются неожиданностью.

"В первую пятерку входят сумки, удостоверения личности, очки, электроника и ювелирные изделия. Другие предметы немного более необычны. В настоящее время в отделе находок хранятся циркулярная пила и аккумулятор вилочного погрузчика", — сказала американка.

По ее словам, среди прошлых находок отдела — мясо лося, урны и собаки, забытые на парковке. Последние два случая были связаны с вызовами окружного коронера и службы контроля за животными.

В настоящее время в отделе находок хранятся циркулярная пила Фото: ABC News

Найденные вещи хранятся в аэропорту в течение 30 дней.

"Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть эти вещи владельцу", — добавила Агирре.

Исследование европейских отелей, опубликованное в начале этого года, показало, что среди самых необычных потерянных и найденных вещей, оставленных в номерах, были полный клоунский костюм, стеклянный глаз, зубные протезы и несколько протезов конечностей.

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