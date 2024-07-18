М'ясо лося і циркулярна пила: найнезвичайніші речі, які люди забували в аеропорту (фото)

Начальниця відділу знахідок Ноель Агірре розповіла, що багато предметів, які надходять у його відділ, не є несподіванкою, але серед них були й такі, що можуть здивувати.

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Співробітники міжнародного аеропорту Денвера у штаті Колорадо (США) повідомили, що серед найнезвичайніших предметів, які потрапляють до його бюро знахідок, — м'ясо лося і циркулярна пила. Про це пише ABC News.

За словами офіційних осіб, в аеропорт, де щодня буває понад 2000 000 пасажирів, щодня надходить від 150 до 200 знахідок. Начальниця відділу знахідок Ноель Агірре зазначила, що багато предметів, які надходять до його відділу, не є несподіванкою.

"До першої п'ятірки входять сумки, посвідчення особи, окуляри, електроніка та ювелірні вироби. Інші предмети трохи більш незвичайні. Наразі у відділі знахідок зберігаються циркулярна пила й акумулятор вилочного навантажувача", — сказала американка.

За її словами, серед минулих знахідок відділу — м'ясо лося, урни та собаки, забуті на стоянці. Останні два випадки були пов'язані з викликами окружного коронера і служби контролю за тваринами.

Наразі у відділі знахідок зберігаються циркулярна пила Фото: ABC News

Знайдені речі зберігаються в аеропорту протягом 30 днів.

"Ми завжди намагаємося зробити все можливе, щоб повернути ці речі власнику", — додала Агірре.

Дослідження європейських готелів, опубліковане на початку цього року, засвідчило, що серед найнезвичайніших загублених і знайдених речей, залишених у номерах, були повний клоунський костюм, скляне око, зубні протези та кілька протезів кінцівок.

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