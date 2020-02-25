Коронавирус: Заражены более 80 тысяч человек

2020-02-25 07:30:22

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Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек

Общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.

Об этом сообщают данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.

В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 160, Иране – 61, США – 53, Таиланде – 35.

27 661 успешно вылечился от коронавируса.

CGTN сообщает, что клинические испытания антивирусного препарата Ремдесивир официально начались в ряде больниц в центральном Китае, городе Ухань, эпицентре COVID-19, и результаты ожидаются 27 апреля, сказал Хе Чжиминь, заместитель директора Государственного ведомства интеллектуальной собственности.

Как ранее сообщал Фокус:

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