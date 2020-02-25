Коронавирус: Заражены более 80 тысяч человек
2020-02-25 07:30:22
Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек
Общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.
Об этом сообщают данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.
В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 160, Иране – 61, США – 53, Таиланде – 35.
27 661 успешно вылечился от коронавируса.
CGTN сообщает, что клинические испытания антивирусного препарата Ремдесивир официально начались в ряде больниц в центральном Китае, городе Ухань, эпицентре COVID-19, и результаты ожидаются 27 апреля, сказал Хе Чжиминь, заместитель директора Государственного ведомства интеллектуальной собственности.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.
- В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.
- Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.