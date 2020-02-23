Коронавирус в Италии: в стране зафиксирована третья смерть от вируса

Умерла пожилая женщина, которая была больна раком

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По словам члена регионального Совета Ломбардии (север Италии) Джулио Галлера, третьей жертвой коронавируса стала пожилая женщина.

Она была жительницей города Крема, который находится к востоку от Милана. Галлера подчеркнул, что женщина была больна раком.

На данный момент число зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек, за последний 48 часов умерли 3 человека, включая последний случай.

Эпицентр вспышки коронавируса расположился на севере Италии. Для того, чтобы ограничить распространение вируса, в пострадавших регионах, ввели ограничения на передвижение.

Так, дополнительные меры были приняты Ломбардии и Венето, которые считаются центром вспышки. Около 50 тысячам жителей этих регионов запретили выезжать из населенных пунктов. Также запретили въезжать в города Ломбардии и Венето.

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