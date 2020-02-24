Украинцам рекомендуют пока не посещать север Италии
2020-02-24 14:38:36
Украинцев, которые продолжают находиться в этих регионах, призывают проявлять повышенное внимание и осторожность
Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Украинцев, которые продолжают находиться в этих регионах, призывают проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на ресурсе friend.mfa.gov.ua.
Также граждан Украины просят отслеживать информацию на сайтах Посольства Украины в Италии, Генерального консульства Украины в Милане, Генерального консульства Украины в Неаполе и МИД Украины, придерживаться рекомендаций и законных требований местных органов власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.
- В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.
- Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.
- Также стало известно о четвертой жертве вируса в Италии. Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо.